Am Kader vun enger Kontroll an enger Rei Caféen an der Minettemetropole hunn d'Beamten e Samschdeg de Mëtteg géint 16 Auer eng Gaspistoul saiséiert.

De Mann, deen d'Pistoul bei sech hat, war staark alkoholiséiert. Hie louch an enger Trap.Hie sot just, hien hätt Alkohol am Café gedronk an d'Waff do fonnt. Hien an d'Wiertsfra goufe protokolléiert.

Am Ganze goufen 20 Persounen a 4 Caféen an der Rue de la Libération zu Esch kontrolléiert.