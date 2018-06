© AFP (Archivbild)

Am Januar krut d'Madamm Fixmer e Bréif, an deem si informéiert ginn ass, si misst an e Foyer du Jour goen, wa se an Zukunft nach déi selwecht Hëllef wéilt kréien, wéi bis elo.



Konkret: d'Anne Fixmer ass 76 Joer al, lieft a wunnt eleng a selbstänneg, ass am Kapp méi wéi kloer, huet awer Problemer laang op de Been ze sinn a kann deemno net ouni Hëllef akafe goen. Am Januar hat si de Courage, hire Fall an engem Lieserbréif an an engem Interview op Radio Lëtzebuerg ze beschreiwen, an den zoustännege Minister op dës, an hiren Aen, falsch a schlecht Decisioun am Dossier Fleegeversécherung, opmierksam ze maachen... eng Aktioun déi sech, esou gesäit et aus, rentéiert huet.





Course Sortie - E Reportage vum Monique Kater



Jo, si huet net gefaart an hat de Courage ze meckeren, ze soen, wat fir SI méi schlecht gëtt, mat der Reform vun der Fleegeversécherung. D'Anne Fixmer brauch net vill Hëllef, vläicht beim Botzen, jo, mä virun allem kéint si net eleng an e Supermarché goen, well se do am Rollstull ënnerwee ass, an un de Gros vun de Saache net dru kéim.



An da wéilt si eraus, an e Park, an d'Loft, an och dat hätt si bis elo op d'Stonne vun de Courses Sortie geholl. Schonn 30 Minutte wiere Gold wäert, sot déi 76 Joer al Fra, déi sech op kee Fall an engem Foyer gesäit. Hier dat imposéieren, wier eng Frechheet, eng Gemengheet, sot si deemools an eise Mikro, a widderhëlt dat och haut. Si wollt di 2 Stonne Sortie d'Woch halen, net méi, a net manner, erkläert d'Anne Fixmer, an erzielt, wéi si an de leschte Méint, vu Januar un, mat dëser Reform eens gouf.

Et wier vill Geschwätz gewiescht hin an hier... de Minister hätt Waasser gezunn, well en sech net méi getraut hätt. Et wier awer keng kloer Definitioun do, wat dierft gemaach ginn. Et war vun 10 Stonne geschwat ginn, vun 3 Stonne geschwat ginn. Help huet der Madamm Fixmer 3 Stonne gi fir akafen ze goen.

Klipp a kloer ass anescht. D'Anne Fixmer zielt eent an eent zesummen, mécht, well konkret Detailer an einfach Explikatioune feelen, hir eege Rechnung. An, et ass kengem ze verdenken, si zweiwelt... Fir d'Anne Fixmer ass eng vun den Interpretatiounsméiglechkeeten, déi heiten...

Also, déi déi virdrun Zouwendung haten, dat heescht, déi déi an de Foyer du Jour waren, déi hunn erëm Recht akafen ze goen. An sou wéi ech dat do verstinn, hätt ech kee Recht méi, fir datt se mat mir akafe ginn. Ech hu jo keng weider Zouwendungen, also musse se jo eréischt Zouwendunge fir mech schafen, well ech hunn déi 40 Stonne Foyer du Jour net ugeholl, well ech näischt kann domat ufänken. Elo riskéieren ech, dass se mer déi 2-3 Stonne Sortie ewechhuelen, well ech jo net an engem Foyer du Jour sinn.

Och Help hätt net gewosst wéi mat der Reform ëmgoen. Tëscht 3 an 10 Stonne fir Akafen ze goen, hätt een hinne gesot, an dofir géing ee sech elo emol un 3 Stonnen d'Woch halen. Domadder wier och d'Spadséieren nees eng Optioun gewiescht... an elo? Huet si, ouni an e Foyer ze goen, ouni Zouwendung, sou heescht dat, um Enn näischt méi ze gutt?!



Anne Fixmer: Also sou wéi ech dat hei gelies hunn, kléngt dat esou. Well do maachen ech mir elo Suergen driwwer, well ech brauch dat awer. Ech brauch Hëllef fir akafen ze goen, well eleng kann ech net goen. Ze Fouss kann ech et net maachen, a mam Rollstull ass et ze schwéier fir uewen an e Regal ze kommen, fir ënnen an e Regal ze kommen. Dat ass eleng net dran... also bei mir net. Et si vläicht Leit déi dat schaffen, mä ech schaffen et net méi.

Am Januar hätt si, op de Lieserbréif an wéinst hirem Interview um Radio, effektiv eng Äntwert kritt, sou d'Anne Fixmer. Awer do hätt d'Gesondheetsministesch hir just mat gedeelt, net zoustänneg ze sinn. Vun do u waart si, wéi vill aner Concernéierter, op eppes Definitives.

Verrode kënne mir op dësem Méindeg de Moie just dat hei: de Minister Schneider huet dru geschafft, offiziell ass nach näischt eraus, mä den Daum weist no uewen.

Eppes awer ass haut scho kloer: Jo, si kann a soll houfreg sinn! D'Anne Fixmer hat d'Diskussioun lancéiert, an egal wéi et ausgeet, war dat derwäert!



