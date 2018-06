Géint 6 Auer hat et op der Diddelenger A3 gerabbelt. A béid Richtungen war eng Bunn zou an dat huet fir e kräftege Réckstau gesuergt.

Bannent kuerzer Zäit goung de Stau vun op d'mannst 14 Kilometer zeréck bis hannert d'Grenz zu Frankräich. Obschonns den ACL no enger hallwer Stonn gemellt huet, datt den Accident geraumt wier a béid Bunnen nees op wieren, staut et awer weider fir an d'Stad. Och d'Alternativen duerch Diddeleng a Beetebuerg si betraff.