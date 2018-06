Zejoert war e mouvementéiert Joer fir d'Bunn, mat engem trageschen Accident de 14. Februar hannert der Beetebuerger Gare, wou en Maschinist ëm d'Liewe komm war.

D'CFL hunn um Méindeg hire Bilan presentéiert an notéiert, datt d'Passagéierzuelen zwar eropginn, mä datt de Benefice no ënne weist.

Am Laf vun 2017 beleeft sech d’Netto-Resultat op ronn 10 Milliounen €, dat sinn 3,5 Millioune manner wéi nach 2016.

Zejoert gouf awer en neie Rekord bei de Passagéierzuelen opgestallt. Bal 23 Millioune Passagéier sinn 2017 mam Zuch gefuer. 2016 waren et der nach eng hallef Millioun manner.

Et gouf och zolidd vun den CFL investéiert zejoert, alles an allem eng 100 Milliounen, dat ënner anerem an 11 nei Zich an den ECTS-Sécherheetssystem.

Als eng vun de wichtegsten neien Infrastrukturen, zielt natierlech den neien Arrêt Pafendall-Kierchbierg mam Funiculaire an der Connectioun un den Tram.

Alles an allem schaffe ronn 4'500 Leit bei der Bunn - eleng zejoert goufen der 400 nei agestallt.

De Pénktlechkeetstaux vun den Zich läit bei ronn 90% - all Dag stinn de Leit eng 251.000 Sëtzplazen an den Zich zur Verfügung - am Fuerpark vun den CFL ginn 68 Bussen gezielt.



Sécherheet ass natierlech och e Sujet: op de Garen am Land sinn 412 Iwwerwaachungskameraen installéiert.