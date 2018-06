© RTL Archivbild

Militärparad zu Dikrech

Fête nationale 2018: cérémonie militaire à Diekirch (20.06.2018) Communiqué par: état-major de l’armée Date:

Mercredi 20.06.2018 à partir de 10 heures



Lieu:

Place Guillaume

L-9237 Diekirch



À l'occasion de la célébration de la Fête nationale 2018, la cérémonie militaire aura lieu le mercredi 20 juin 2018 à la place Guillaume à Diekirch.



La prise d'armes sera placée sous le commandement du colonel Yves Kalmes, commandant du Centre militaire.



La presse est invitée à couvrir l’événement.



Programme:



10 h 05: Mise en place terminée sur la place Guillaume

10 h 22: Rapport des unités à l’adjudant de corps du Centre militaire, adjudant-major Joseph Bredimus

10 h 24: Présentation des unités au chef de cérémonie, lieutenant-colonel Patrick Antony

10 h 25: Arrivée du drapeau de l’armée

10 h 27: Arrivée du chef d’état-major de l’armée, général Alain Duschène et du commandant du Centre militaire, colonel Yves Kalmes

10 h 30: Arrivée du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Étienne Schneider

10 h 35: Allocution du commandant du Centre militaire

Allocution du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense

Remise des décorations (ordres nationaux et croix de service)

Hymne national

Mise en place pour le défilé

11 h 30: Défilé dans la rue Stavelot



Participation:



1) Le Centre militaire:



a) Commandement: Commandant: colonel Yves Kalmes

Chef de cérémonie: lieutenant-colonel Patrick Antony

Adjudant de Corps du Centre militaire: adjudant-major Joseph Bredimus b) une compagnie d’honneur: Commandant de compagnie: lieutenant en premier Fabien Kieffer

Adjudant de compagnie: adjudant Yves Reuter

Chefs de peloton: lieutenant Raphaël Neves, lieutenant Pierre Schroeder

Porte drapeau: lieutenant Charel Kadusch c) une compagnie à pied: Commandant de compagnie: lieutenant en premier François Utter

Adjudant de compagnie: adjudant-chef Frankie Ruppert

Chefs de peloton: lieutenant Sam Thill, lieutenant Luc Birkel (c) un détachement drapeaux des anciens bataillons et des anciens combattants: Chef du détachement: lieutenant en premier Pol Wagener

Drapeaux des Anciens Bataillons:

1 er Bataillon d’artillerie

Bataillon d’artillerie

4 e Bataillon d’infanterie;

Bataillon d’infanterie;

6 e Bataillon d’infanterie;

Bataillon d’infanterie;

8e Bataillon d’infanterie. Drapeaux des Anciens Combattants:

Association des Anciens Combattants Luxembourgeois de la Guerre 1939-1945 et des Forces des Nations unies;



Association des Anciens Combattants de la Brigade Piron;



Association des Anciens Combattants de la Guerre de Corée 1950-1953;



Association des Anciens Combattants des Forces Françaises Libres 1943-1945. (d) un détachement motorisé: Chef du détachement: lieutenant en premier Romain Simon 2) La Musique militaire: Chef de musique: lieutenant-colonel Jean-Claude Braun

Am Kader vun Nationalfeierdag ass den 20. Juni vun 10 Auer un eng Militärparad op der Place Guillaume zu Dikrech.

Um Virowend vun Nationalfeierdag

Eng méi lass, ass wéi all Joer och nees an der, mat vill Animatioun a Concerten. Déi sëllechen Animatiounen an de Stroossen vun der Stad fänken um 18 Auer un. Den traditionelle Fakelzuch ass um 21.20 Auer, a Präsens vun der Groussherzoglecher Koppel.Zu Éiere vum Grand-Duc ass um 23 Auer e Freedefeier. Während 17 Minutten ass den Himmel iwwert dem Pont Adolphe feierlech beliicht, begleet vun enger musikalescher Kompositioun vum Jacques Neuen.Zugëtt zesumme mat der Ierfgroussherzoglecher Koppel gefeiert, déi um 17 Auer op der Place de la Résistence erwaart gëtt. Nodeems e Blummekranz beim Monument aux Morts néiergeluecht gëtt, geet e Cortège duerch d'Uelzechtstrooss bis bei d'Gemengeplaz, wou déi offiziell Receptioun an eng Visitt um Programm stinn. Um 19.30 Auer gëtt d'Escher Volleksfest lancéiert an d'selwecht wéi an der Stad, ass um 23 Auer e Freedefeier virgesinn.An der Gemengfänken d'Feierlechkeete Um Virowend vun Nationalfeierdag um 18.25 Auer un.Wéi all Joer, gëtt och zugefeiert. No den offiziellen Discoursen, fänken d'Feierlechkeeten um 20 Auer un. D'Freedefeier ass fir 23.30 Auer geplangt an d'Gemeng Déifferdeng garantéiert de gratis Diffbus bis 3 Auer.E ganz flotte Programm huet och d'op d'Been gestallt. Do gëtt um 18 Auer déi Groussherzoglech Koppel erwaart, fir en uschléissende Cortège an engem Éierewäin um 19 Auer. Nom Depart vum Grand-Duc an der Grande-Duchesse, ass um 19.30 Auer bis 23 Auer eng grouss Feier geplangt.

Trafic an ëffentlechen Transport

Wéi all Joer ass et recommandéiert den ëffentlechen Transport ze notzen, well nawell vill Stroossen an der Stad gespaart sinn.An deem Kader zirkuléieren tëscht 18 an 22.20 Auer vum P+R Bouillon an de Parkingen op der Kockelscheier a Lëtzebuerg-Süd all 5 bis 10 Minutte gratis. D'Retoure si vun 23.15 Auer un assuréiert. Dee leschte Retour geet um 3.30 Auer.Déi regulär Buslinnen (2, 4, 5, 6, 21, 30) fuere méi laang wéi gewinnt a sinn och gratis. Aner Linne ginn allerdéngs limitéiert.

En début de soirée, avant les manifestations, la circulation des bus articulés sera prolongée sur les lignes principales (2, 4, 5, 6, 21, 30).

En raison du barrage de la liaison entre le quartier de la Gare et le centre-ville (pont Adolphe et Viaduc), certaines lignes seront limitées au centre-ville ou à la Gare centrale. Seul les lignes 1/125, 7, 16, 18, 21, 22, 39 et certaines lignes régionales (120, 144, 172, 192, 194 et 195) circuleront entre la Gare centrale (quais 9 ou 12) et le centre-ville à partir de 19h00.

Les lignes 2, 3/30, 4, 5/6 et 15 ne circuleront qu’entre les quartiers sud (Gasperich, Bonnevoie, Cessange et Hamm) et la Gare centrale voire entre les quartiers nord et ouest (Limpertsberg, Merl, Hollerich) et le centre-ville.

L’origine / le terminus des lignes 2, 3/30, 5/6, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 28 sera au centre-ville (Hamilius ou Monterey) ; le quartier de la Gare ne sera pas desservi.

Après le feu d'artifice, des courses spéciales sont prévues entre 23h30 et 03h30 environ sur la plupart des lignes AVL à partir du centre-ville:







Och denzirkuléiert um Virowend vun Nationalfeierdag am 10- bis 15-Minuttentakt, gratis. Dee leschten Depart vun der Rouder Bréck bis bei d'Luxexpo geet um 3.40 Auer.

Op Nationalfeierdag

Nationalfeierdag 2017: Offiziell Zeremonie @ Philharmonie (23.06.2017) RTL Spezial ass déi Emissioun, an där wichteg Evenementer couvréiert ginn.

© EMA

Fête nationale 2018: invitation au grand public pour la 2e édition de l’«Arméifest um Rousegäertchen» (23.06.2018) Communiqué par: état-major de l’armée Organisée par l’armée luxembourgeoise, la 2e édition de l’«Arméifest um Rousegäertchen» aura lieu le samedi 23 juin 2018 à la place des Martyrs à Luxembourg-Ville.



Cette fête populaire débutera à 13 h 30 après la prise d’armes dans l'avenue de la Liberté. Le grand public se verra offrir par l’armée jusqu’à 16 heures un pot de l’amitié et une collation traditionnelle.



En parallèle, l’armée luxembourgeoise et Police Lëtzebuerg exposeront du matériel et des véhicules. Un ensemble de la Musique militaire assurera l’encadrement musical.

Déi offiziell Zeremonie fir Nationalfeierdag an der Philharmonie ass a Präsens vun der groussherzoglecher Famill den 23. Juni MoiesNo der Ouvertureszeremonie an der Philharmonie, gëtt dem Grand-Duc säin Éierendag um 11 Auer mat den traditionellen 21 Kanouneschëss um Fetschenhaff zelebréiert.Um 12 Auer ass dann de Start vun der feierlecher Militärparad a Präsens vun der Groussherzoglecher Famill.D'Lëtzebuerger Arméi organiséiert déi 2. Editioun vun hirem "Arméifest um Rousegäertchen" op der Place des Martyrs an der Stad. Lass geet et um 13.30 Auer an der Avenue de la Liberté an um 16 Auer ass de Grand Public invitéiert e Glas drénken ze kommen.Den Te Deum ass e Samschdeg den 23. Junian der Kathedral, a Präsens vun der Groussherzoglecher Famill. Dëst Joer kënnen och Privatleit bei der feierlecher Zeremonie dobäi sinn. Et ass awer den Appell un déi Intresséiert, aus organisatoresche Grënn, tëscht 15.30 a spéitstens 16 Auer an der Kathedral Plaz geholl ze hunn. Den Accès fir an d'Kathedral geet just duerch d'Rue Notre-Dame.Och fir déi kleng Visiteuren gëtt op Nationalfeierdag eppes gebueden. D'CAPEL verwandelt d'Kinnekswiss vun 10 bis 18 Auer an eng faarweg Spillwiss, mat kreativen Atelieren, flotte Spiller an Attraktiounen.