Dowéinst huet sech en Taxichauffer vun 51 Joer misse veräntweren. Et goung ëm en Tëschefall aus dem August 2016 an der Stad.

De Mann wollt deemools bei enger Policekontroll an der Neier Avenue seng Pabeieren net weisen an och net aus sengem Auto erausklammen. Doropshi gouf hien a sengem Taxi an d'Fourrière bruecht, wou um Enn eng Säitefënster hat misse futti geschloe ginn, fir de Mann aus dem Won erauszekréien.





Geriicht Beamtebeleidegung / Reportage Eric Ewald



„Mir ware mam Moto ënnerwee“, sot e Freiden de Moien ee vun den implizéierte Beamte vun der Police de la route, wéi den Taxichauffer, dee schlecht geparkt hat, hinne gesot hätt, hie géif e Client an eng Bank siche goen. Wéi de Mann ouni Client erauskoum, hätte si hie wëlle kontrolléieren. Ma der Fro no de Pabeieren an dem Führerschäi wär de Mann net nokomm. Hien hätt gewollt, dass si sech als Polizisten ausweise sollten, wouropshin et hin an hier gaange wär. Och no Récksprooch mam Parquet hätt de Mann gemengt, si géifen hie kujenéieren, wouropshin decidéiert gi wär, den Auto ofzeschleefen, mat him dran; well den Taxichauffer och an der Fourrière net hätt wëlle matspillen, hätt een als leschte Recours d'Bäifuererfënster futti gemaach, fir un hien ze kommen, ma och dunn hätt hie sech nach gewiert. Den zweete Polizist huet nach betount, um Büro wär et zu Doudesmenace vu Säite vum Mann komm, dee wéi an engem Wahn gewiescht wär, wéi wann hie sech net méi ënner Kontroll hätt.

Den Ugekloten huet dogéint ervirgestrach, hie géif zanter 2001 reegelméisseg vun der Police agresséiert ginn, dofir hätt hien och schonn iwwer 50 Prozesser hanneru sech! D'Polizisten hätten hien no senge Pabeiere gefrot an hien no der Identitéit vun de Beamten, et léich hei en Abus de pouvoir vun der Stroossepolice vir, a Parquet a Police géife reegelméisseg egal wat maachen. Dem Mann sengem Affekot no gouf et keng Justifikatioun, fir den Taxichauffer ze kontrolléieren, well dem Me Mbonyumutwa no net vu Beleidegung kéint Rieds goen, sollt säi Client net veruerteelt ginn.

Dogéint huet de Vertrieder vum Parquet vun erwisene Beleidegungen duerch de Mann geschwat, e Mann, deen e seriöe Problem hätt, fir d'Police an d'Justiz ze respektéieren. De Beschëllegte mam gutt gefëllte Casier sollt heiwéinst fir ee Mount an de Prisong an eng Geldstrof vun 2.000 € kréien.

D'Uerteel gëtt den 28. Juni gesprach.