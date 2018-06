© Didier Weber (RTL)

130 Detailmesure fuerdert en Audit den an de leschte Méint iwwer de System an de Lëtzebuerger Urgence gemaacht ginn ass. Haaptsächlech infrastrukturell a personell Mesure sollen dat sinn, et geet awer och drëm en Problem ze léisen.

Bis ewell gouf et einfach nach kee Konzept, esou den CSV-Deputéierte Jean-Marie Halsdorf. All Spidol hätt op eege Fauscht versicht d'Urgencen ze reegelen. Déi vill Mesuren déi elo opgestallt goufen, missten elo ëmgesat ginn.





© Didier Weber (RTL) © Didier Weber (RTL) © Didier Weber (RTL) © Didier Weber (RTL) « ZréckWeider »

Et fänkt u mat 20% vun de Leit déi all Dag zum Deel vill Stonnen an den Urgence vun de Spideeler sëtzen a waarden an do awer iwwerhaapt net higehéieren, d'Allgemengmedezin misst méi valoriséiert ginn, seet d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch. Leit déi aus anere kulturellen Ëmkreesser kommen, hätten dacks de Reflex an d'Urgencen ze goen, obwuel se beim Hausdokter oder an der Maison médicale besser opgehuewe wieren. An dës Richtung sollen dann elo an Zukunft och Campagne gefouert ginn, fir d'Leit opzeklären.

231 Spezialiste missten iwwer di nächst 10 Joer agestallt gi seet den Audit, eng ronn 20 solle kuerzfristeg komme seet de Sozialminister Romain Schneider.



D'Begleedung vum Patient wier wichteg an dëst géif och kloer vun der CNS ënnerstëtzt ginn. An den éischten 10 Minutte solle Patienten an den Urgence guidéiert ginn. Nom Audit hätt d'Ëmsetzung vun de Mesure schonn ugefaangen.

Eng vun den Erausfuerderunge wier et an der Zukunft dat ugesprachent néidegt Fachpersonal ze fannen an och anzestellen huet et nach geheescht.