E Méindeg géint 12:15 goufen d'Rettungsekippen alarméiert, dat wéinst engem Brand am KBL-Gebai um Boulevard Royale an der Stad.D'Feier konnt vun de Pompjeeë séier ënner Kontroll bruecht ginn.Et goufen deels Perturbatiounen am Stroossentrafic.