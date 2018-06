D'Zil ass et de Süde vum Land besser ze promovéieren an d'Industrie an déi modern Entwécklungen am Grand-Duché ze verbannen.

© RTL Archiv

Am Süde vum Land deet sech eppes. 2022 ass Esch an d’ Regioun europäesch Kulturhaaptstad an do virdru soll d Minette-Regioun de Label vun engem UNESCO-Biosphärreservat kréien.Déi 11 Pro-Sud Gemengen hunn haut unanim ugeholl dës Kandidatur gemeinsam ofzeginn. Zil ass et de Süde vum Land besser ze promovéieren, a virop déi fréier Industriespuere mat de neie modernen Entwécklungen ze verbannen.De Roberto Traversini, President vu Pro-Sud betount, dass an deem Kader d'Aarbecht tëscht deenen 11 Gemengen elo muss logistesch opgedeelt ginn.