D’Tariffer fir Telekommunikatioune sinn hei am Land tendenziell an d’Luucht gaangen, mee de Verbrauch vun Donnéeën ass och staark geklommen. Dat gouf een e Méindeg de Moien op der Presentatioun vun engem Rapport vum « Institut National de Regulation » gewuer.



Den ILR huet eng Iwwersiicht vun den Offeren a vun den Tariffer vun de verschiddenen Operateuren hei am Land opgestallt. Jee no perséinleche Verbrauch – ob ee méi oder manner Donnéeë verbraucht – kann deen een oder aneren Operateur méi interessant sinn.



Wichteg wier et op jidder Fall fir all Consommateur : sech selwer kennen an Detailer iwwert d’Offer beim Fournisseur nofroen, sou den ILR. D’Etüd fënnt een integral op ilr.lu.