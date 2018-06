Den Spidols-Tuerm soll 2023 fäerdeg sinn - en Architekte-Concours gëtt lancéiert - dat schreift um Méindeg de Paperjam. Dat neit Gebai soll um aktuellen Parking vun der Spidolsverwaltung entstoen.

Alles an allem huet de Spidolsgrupp den Ament 750 Better um Kierchbierg, an der Zithaklinik op der Gare, der Clinique Dr Bohler an der Escher Klinik Ste. Marie, déi an 5 Joer vum Minett och op de Kierchbierg plënnert - an eben fir dës Patienten an neien Spidols-Strukturen ënnerzebréngen, muss bäigebaut ginn.

Geplangt sinn och nei Operatiounssäll, fir déi ronn 28.500 chirurgesch Interventiounen d'Joer um Kierchbierg kënnen duerchzeféieren - déi iewescht Stäck vum Gebai sollen e Patienten-Hotel ginn.

Eng hallef Dosen Architekten-Büroe goufe fir d'Extensioun zeréckbehalen, dorënner och den Albert Wimmer, dee jo d'Südspidol realiséiert. Tëscht dësen Büroe fält dann d'Decisioun, wien de Chantier realiséiert.

Virun dësem grousse Chantier mécht Enn nächst Joer den Zitha-Kriibs-Zentrum op der Gare seng Dieren op.