Ëmmer méi Dreck laanscht d'Stroossen (18.06.2018) D’Ponts et Chaussées stelle fest, dass de sougenannte "Stroosse Littering" och zu Lëtzebuerg zouhëlt. Eng grouss Erausfuerderung fir si an d'Gemengen.

Béchsen, Fläschen, Pneuen oder souguer eng hallef Kichen. Dat sinn nëmmen e puer Beispiller vu Knascht, dee vu munche Leit während dem Fueren aus dem Auto geschmass oder laanscht d'Stroossen illegal deponéiert gëtt.



D’Ponts et Chaussées stelle fest, dass de sougenannte "Stroosse Littering" och zu Lëtzebuerg an d'Luucht geet. Eng grouss Erausfuerderung fir si an d’Gemengen, déi dësen Offall Dag fir Dag ewechraume mussen.



Mir wollte wëssen, wéi schlëmm de Littering-Problem hei am Land ass an hunn de Service Regional vu Réimech bei enger Botz-Tour begleet.