Depuis le début de l’année 2016, l'Administration des douanes et accises et l'Inspection du travail et des mines (ITM) se sont accordées de manière informelle à renforcer leur coopération contribuant à l'élaboration d'un système de contrôle efficace et efficient ayant pour objectif d'intensifier les contrôles notamment en matière de détachement de salariés afin de pouvoir lutter plus efficacement contre le «dumping social», de favoriser ainsi la concurrence loyale et de protéger en même temps les droits des salariés détachés.



Cette collaboration structurée, organisée et ciblée entre l’Administration des douanes et accises et l’ITM permet désormais de contribuer à la réduction des irrégularités en matière de détachement de salariés et de contribuer partant à la qualité, l’efficacité, la productivité, la réussite et à l’accroissement de la compétitivité des entreprises, ainsi qu’à la valorisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail de tous les salariés détachés sur le territoire luxembourgeois.



Aujourd’hui, ces deux administrations formalisent leur coopération en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Nicolas Schmit, et du ministre des Finances, Pierre Gramegna, moyennant la signature d’un accord de coopération ayant pour objectif d'intensifier encore davantage les contrôles en matière de détachement de salariés afin de pouvoir lutter encore plus efficacement contre le «dumping social», de favoriser ainsi la concurrence loyale et de protéger en même temps les droits des salariés détachés.



Pierre Gramegna commente: «Je me félicite de l’excellente collaboration qui existe entre la douane et l’ITM dans la lutte contre les fraudes au détachement de salariés. L’accord qui vient d’être signé aujourd’hui permettra de combattre le fléau du dumping social plus efficacement».



Nicolas Schmit indique: «Je me félicite de cette convention qui vient renforcer sur le terrain la protection et les droits des salariés détachés.»