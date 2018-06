Prozess Affär "Douanier ugestouss" / Reportage Eric Ewald



Woubäi sech déi Cassatioun net op d'Prisongs- an d'Geldstrof bezunn hat, déi hien an zweeter Instanz krut, mä op d'Fuerverbuet vu 5 Joer, dat du gesprach gi war. Woufir dee Volet zréckgoung op d'Cour d'appel.

Den Affekot vum Ugekloten huet e Méindeg virop erkläert, dass een eng aner Cassatioun wollt wéi déi doten, also net eng op där u sech am mannste schlëmmer Strof: Déi sollt awer och net eropgesat ginn, huet de Me Noesen fonnt. De Vertrieder vum Parquet général huet sengersäits drun erënnert, dass am Ganze 5 Infraktioune géint de Mann zréckbehale goufen an dee wéinst Fueren ouni Führerschäin a wéinst Fahrerflucht zu engem Fuerverbuet vu 5 Joer veruerteelt gi war. A sengen Ae wären allerdings u sech 3 Fuerverbueter ze sprieche gewiescht, an zwar ebe wéinst Fueren ouni Führerschäin a wéinst Fahrerflucht, ma donieft och nach wéinst Coups et blessures volontaires. Hie wéilt dat an d'Debatt bréngen, och wann et un de Riichter wär, fir ze decidéieren, sou de Vertrieder vum Parquet général, dee sech doriwwer erstaunt sot, dass et fir déi schlëmmst Infraktioun net zu engem Fuerverbuet komm wär: Dobäi wär d'Affer uerg verwonnt ginn a markéiert fir d'Liewen. Eleng wéinst Coups et blessures volontaires sollt dofir e Fuerverbuet vu 5 Joer gesprach ginn, wéinst Fueren ouni Führerschäin ee vun zwee Joer, genee wéi wéinst Fahrerflucht. Wourop de Me Noesen gemengt huet, dass de Vertrieder vum Parquet général och hätt kënne Cassatioun maachen, wann en 3 Fuerverbueter hätt wëllen hunn. D'Cour d'appel wär och gebonnen duerch dat, wat d'Cour de Cassatioun virginn hätt. Deemno wäre 5 Joer Fuerverbuet adequat, an et géif kee Grond ginn, fir doriwwer eraus ze goen.



D'Uerteel ass fir de 4. Juli. Am 1. Appellsprozess, zejoert, war de Mann iwwregens, nieft dem Fuerverbuet vu 5 Joer, nach zu enger Prisongsstrof vun 8 Joer an zu enger Geldstrof vu 5.000 € veruerteelt ginn.