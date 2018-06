D’Examen op den Ofschlossklasse sinn eriwwer a fir all déi, di sech nach keng Gedanken iwwert d’Zukunft gemaach hunn, gëtt et Zäit fir eng Decisioun.

Nieft Aarbecht, Uni oder Héichschoul am Ausland gëtt et hei am Land och d’Méiglechkeet e BTS ze maachen.

BTS steet fir Brevet de Technicien Supérieur. Dat heescht, et ass e Studium, fir deen e Lycéesofschloss néideg ass, a bei deem ee während zwee Joer direkt op d’Beruffswelt preparéiert gëtt. Am Grand-Duché kann een tëscht iwwer 20 BTSen wielen, déi sech a 6 verschiddenen Domainer ëremfannen. Insgesamt 10 Etablissementer zu Lëtzebuerg bidde BTSen un. All eenzelne BTS ass un déi Schoul gebonnen, déi d’Iddi ausgeschafft huet. E BTS-Studium gëtt vun engem internationale Comité accreditéiert an da vum Edukatiounsministère autoriséiert. De Programm vun engem BTS gëtt op Basis vun der Demande vum Marché opgestallt.





Zënter 2009 steet de BTS am Gesetz an e funktionnéiert mat 120 sougenanntenen ECTS-Punkten, nom Bologna-Prozess, wat eng europawäit Harmoniséierung vun de Studiegäng an -Ofschlëss ass. BTSe si relativ praktesch orientéiert an och ëmmer mat Stagen a Betriber verbonnen.



BTS: Arts Appliqués

An den nächsten Deeg gi mer méi am Detail op déi verschidde BTS-Studiegäng hei am Land an. Ugefaang mam Lycée des Arts et Métiers an der Stad, wou et den Ament 6 BTSen ginn. 3 dovunner gehéieren zum Beräich vun der applizéierter Konscht.

Zënter 2001 kann ee sech am Arts et Métiers fir de BTS Réalisateur graphique aschreiwen, dee virdru BTS Opérateur prépresse geheescht huet. Hei kënne pro Joer 12 Studenten ausbilt ginn, fir duerno am Beräich vun der traditioneller oder digitaler Publikatioun ze schaffen.





Leit mat dëser Formatioun solle vill um Aarbechtsmarché gefrot sinn. Deemno géif et de Studenten och net schwéier falen, eng Stageplaz a spéiderhin eng fest Aarbecht ze fannen.

De Lycée huet Kontakter zu iwwer 300 Betriber hei am Land, déi am Secteur schaffen. Am direkte Kontakt mat Leit vum Terrain sti se och beim BTS Cinéma et audiovisuel. Engem extrem praktesch orientéierter Studium, bei deem d’Studenten déi ënnerschiddlech Beruffer, déi mat Film ze dinn hunn, kenneléieren. Zu der Ausbildung gehéiert och e Stage an enger Entreprise au Choix an als Ofschlossaarbecht e Kuerzfilm respektiv eng Radiophonie déi an der Schoul produzéiert ginn.





Well nëmme 12 Kandidate beim BTS Cinéma et audiovisuel kënnen ugeholl ginn, gëtt en Opnamexamen verlaangt, dernieft spillt awer och d’Motivatioun eng wichteg Roll. Déi dierf beim Dessin d’animation natierlech och net feelen, dem drëtte BTS am Domaine vun den Arts appliqués. Dee gëtt et schonn zanter 25 Joer a preparéiert pro Joer ronn 30 Studenten op déi verschidde Beruffer, déi mat der Produktioun vun engem Animatiounsfilm ze dinn hunn. Vun der Schoulrentrée 2018 u kann een am Arts et métiers och e Bachelor an der Animatioun maachen.