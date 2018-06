De Mann krut virgehäit, der Patientin, déi am Dezember wéinst Halswéi a seng Praxis komm war, un den Hënner gaangen ze sinn a sech un hirem Knéi geriwwen ze hunn.

Den Dokter aus dem Oste vum Land huet d'Faite formell kontestéiert a gemengt, hie wéisst net, firwat hien um Geriicht wär.

Op d'Remark hi vum President vum Geriicht, et wär komesch, dass ee sech wéinst Halswéi ganz ausdoe misst, huet de Medeziner geäntwert, hien hätt en normale medezineschen Exame gemaach. Hie kéint sech net drun erënneren, der Fra un den Hënner gaangen ze sinn, an hätt sech net un hir geriwwen. Hien hätt si vläicht ugepak, fir dass si richteg op der Wo stéing. Hie wär awer erstaunt iwwer hir Reaktioun an doriwwer, dass hie sech dofir justifizéiere misst.

Do virdrun hat d'jonk Fra ausgesot, hiren Hausdokter wär an der Vakanz gewiescht. Well si awer vill Halswéi hat, hätt si um Internet no engem Dokter gesicht a wär op dee Generalist gefall. Deen hätt si virop gefrot, ob si Jonggesell wär, wat si komesch fonnt hätt. Dono hätt hien hir gesot, si kéint sech ausdoen, fir gewien ze ginn. Wéi si op d'Wo geklommen ass, hätt hien 3 Fangeren op hiren Hënner geluecht, wouropshi si hien zréckgestouss hätt. Wéi de Mann dunn hire Bluttdrock gemooss huet, hätt hie sech e puer Sekonnen un hirem Knéi geriwwen, wat keen Accident gewiescht wär. De Medeziner, dee si ni méi wéilt erëmgesinn, hätt hir nach séier an den Hals gekuckt, an du wär et gedoe gewiescht. D'Polizistin, déi d'Plainte vun der jonker Fra opgeholl hat, sot nach, den Dokter wär 2008 scho mol an deem Kontext opgefall. Um Büro hätt hie gesot, et kéint sinn, dass hien der Fra un den Hënner gaange wär. Dat wär dann awer net absichtlech geschitt. Hie wär och geheelt, zanter där anerer Affär.

De Me Mioli, Affekot vum Ugekloten, huet betount, dass säi Mandant all Absicht bestreide géif. Wéinst Zweiwele sollt hie fräigesprach ginn. Dogéint huet de Vertrieder vum Parquet gemengt, d'Fra hätt keng Hëllef gebraucht fir op d'Wo an den Dokter sech un hir geriwwen, e bësse wéi en Hond. Do wär keng Interpretatioun méiglech. De Mann, deem et schwéier fale géif, sech bei jonke Fraen zréckzehalen, misst vläicht an d'Pensioun. An dëser Affär sollt hien, awer just wéinst sengem Alter, nëmmen eng zolidd Geldstrof kréien.

D'Uerteel ass fir den 12. Juli.