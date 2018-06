Wéi geet et weider mat der Fusioun vum Centre hospitalier neuropsychiatrique – kuerz CHNP – an dem Ettelbrécker Spidol, dem Centre hospitalier du Nord?

Déi Fro stoung an der zoustänneger Chamberkommissioun am Mëttelpunkt.



2014 war d'Fusioun annoncéiert ginn, se sollt bis 2020 duerch sinn. D'Fusiounsgespréicher wieren awer aus diverse Grënn nach net am Gaang, sot d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch.



Viru kuerzem hunn den Direkter an de President vum Verwaltungsrot vum CHNP demissionéiert. Een neie President ass virun dräi Wochen am Regierungsrot nominéiert ginn: de fréieren Direkter vum Escher Spidol, den Dokter Michel Nathan.





D'Lydia Mutsch



Déi gréissten Oppositiounspartei huet d'Nominatioun vum neie President a Fro gestallt. De fréieren Direkter vum CHEM Esch wier wuel pensionéiert, en hätt awer nach ëmmer eng Roll als Beroder am Spidol zu Esch, sou d'CSV-Deputéiert Sylvie Andrich-Duval. Fir d'Gesondheetsministesch wier dat awer keen Interessekonflikt.



6 Joer waren eigentlech fir d’Fusioun ugesat, ob dësen Zäitplang kann agehale ginn, dozou wollt d’Gesondheetsministesch sech net festleeën. Fir dass di zwee Spideeler déi schwiereg Aufgab Fusioun kënnen an Ugrëff huelen, bräicht een elo virun allem Zäit a Rou!