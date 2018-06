All Owend leien an de Rayone vun de Geschäfter Liewensmëttel, déi den Dag drop net méi kënne verkaf ginn.

Wat geschitt mat Liewensmëttel, déi een net méi ka verkafen? (19.06.2018) All Owend leien an de Rayone vun de Geschäfter Liewensmëttel, déi den Dag drop net méi kënne verkaf ginn.

A ville Geschäfter am Ausland kritt een déi dofir vun enger bestëmmten Auerzäit u méi bëlleg. Ma ass dat och hei am Land sou?



Mir maachen den Test a froen no: beim Bäcker, Metzler, am Supermarché an um Maart.

Ronn 5.000 Tonne Liewensmëtteloffäll fale pro Joer am Handel un, 90% dovu wiere laut Etüd vum Nohaltegkeetsministère vermeidbar. An eisen Nopeschlänner ass et eng vun de Moossnamen, Produiten, déi den Dag drop net méi kënne verkaf ginn, kuerz ier de Buttek zoumécht, méi bëlleg ze verkafen.



Hei zu Lëtzebuerg fënnt een esou Aktiounen éischter méi seelen. Mir ginn der Fro no, firwat dat esou ass a maachen den Test, ob ee villäicht op méi Plazen esou Reduktioune kréie kann, wann ee konkret duerno freet.