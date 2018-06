An enger Affär vu Proxenetissem blouf et op der Cour d'appel an der Stad fir e Mann bei enger Prisongsstrof vun zwee Joer.

Wéinst der Zuhälterei, bis an de Juni 2012 eran, vun engen 10 Fraen am Garer Quartier an der Stad waren am Ganzen 3 Leit ugeklot ginn: Deenen zwee aneren hir Strof vun zwee Joer Prisong mat Sursis war viru kuerzem och an zweeter Instanz confirméiert ginn.