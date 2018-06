© AFP (Archiv)

Dës Steierklass, vun där haaptsächlech Wittleit an Elengerzéier betraff sinn, sollt duerch d’Klass 2 ersat ginn, déi de Moment fir bestueten a gepaxte Koppele virgesinn ass. D‘Steierklass 1a muss iwwerduecht ginn, doriwwer sinn d’Parteie sech all eens. Eng nächst Regierung misst eng méi sozial gerecht Besteierung aféieren, seet den CSV-Deputéierte Gilles Roth, deen d’Ausso vum Aarbechtsminister awer net verstoe kann.



De Gilles Roth: Ech weess, dass mir a Vir-Walzäite sinn, mä dat erstaunt mech awer e bëssen, esou eng Ausso, well mir hu virun annerhallwem Joer déi sozialgerechteste Steierreform gehat. Ech hunn do kee Sozialist, keen DP a kee Gréngen héieren, fir datt een déi dote Propos sollt maachen. Au contraire mir haten als CSV eng kuerzfristeg Propos gemaach, dass een nämlech déi Iwwergangszäit, wou ee vun der Steierklass 2 an d'Steierklass 1a fält, datt mir dat vun 3 op 5 Joer eropsetze sollen.





D’Monoparentaux sinn am meeschte vum Aarmutsrisiko betraff, de Constat, dass eppes muss geschéien, ass fir de Gréngen Deputéierten Henri Kox richteg.



Den Henri Kox: Ech mengen dës Regierung huet vill gemaach an der Kannerbetreiung, fir Sachleeschtungen, mä dat geet net duer. Ech menge mir mussen och beim Finanziellen nobesseren. Sief et d'Kannergeld nees ze indexéieren an all déi Moossnamen. Ech mengen dat ass e Gesamtpackage. Dass schnell beschloss 1a ofzeschafen, wann déi richteg Léisung do ass. Déi richteg Léisung hunn ech net direkt fonnt.



Esou wéi et de Moment mat der Klass 1a funktionéiert, ass fir de lénken Deputéierte Marc Baum ganz schlecht, déi Lénk hunn eng aner Propositioun.



De Marc Baum: Nämlech, datt et eng Steierklass gëtt an datt do awer der Composition de ménage Rechnung gedro gëtt. An dat ass jo notamment am Fall vun de Monoparentauxen net de Fall, sou datt et bei verschiddene Barèmen sou ass, datt een als Single manner Steiere bezilt, wéi als Monoparental, wat definitiv eng Aberratioun ass. Eis Propositioun ass, fir eng Steierklass an et gëtt dann d'Kompositioun vum Menage gekuckt an do gëtt da mat engem Facteur ajustéiert, deen dann d'Steierlechgrondlag determinéiert.





Den DP-Deputéierten Eugène Berger erënnert, dass een de Monoparentauxe jo schonn an der Steierreform entgéintkomm ass, an awer sollt et och fir d‘DP an Zukunft nëmme nach eng Steierklass fir se all ginn.

Den Eugène Berger: Dat ass eigentlech een Zil, wat ee fir Zukunft muss hunn. Et ass natierlech kloer, datt een op der enger Säit net wëll, datt déi eng eppes verléieren an op der aner Säit awer muss kucken, datt een déi budgetär Moyenen huet. Mir hunn eis Finanzen de Moment am Grëff. Mir kënnen also doropper opbauen an hunn eng Basis, fir esou e Modell auszeschaffen. Et ass awer kloer, datt dat net vun haut op muer ass an datt dat eppes ass, wat ee muss mëttelfristeg gesinn.





D’Steierklass 1a war iwwregens Ufank der 90er Jore vun der CSV agefouert ginn.



Invité vun der Redaktioun: Nicolas Schmit

Déi "onsäglech Steierklass 1a" soll ofgeschaaft ginn, dat sot den Aarbechtsminister Nicolas Schmit um Dënschdeg de Moien am RTL-Interview.



