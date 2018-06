De presuméierten Abriecher huet sech direkt zu Fouss duerch d'Bascht gemaach. Hien ass a Richtung Uewerpallen gelaf, wou e sech dunn am hënneschten Haff vun engem Haus verstoppt huet. Do hunn d'Beamten hien erwëscht.



De Parquet vun Dikrech huet ordonnéiert, de Mann festzehuelen an e virun den Untersuchungsriichter ze bréngen.



Eng zweet Arrestatioun gouf et an der Nuecht op en Dënschdeg. Géint 2 Auer gouf zu Uewerdonwen e geklaute Sportswon gemellt. D'Police wousst zimlech séier, datt den Auto op der A1 ënnerwee wier.



Op der Héicht vun der Helfenterbréck hu Patrullen de Chauffer ausgebremst, ma de Mann hannert dem Steierrad wollt net sou séier opginn. Hien huet Gas ginn an ass tëschent de Policeautoen duerchgefuer, woubäi en och deen een oder anere Won e bësse getéckt huet.



D'Poursuite goung virun iwwert d'Sortie Bartreng, ma de Won konnt nëmme Minutte méi spéit gestoppt an de Chauffer immobiliséiert ginn.



De Parquet huet ordonnéiert, datt de Mann festgeholl gëtt an e Rendezvous virum Untersuchungsriichter kritt.