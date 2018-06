Polemik ronderëm eng Sail zu Éimereng (19.06.2018) Eng Borne, déi d'Gemeng Schengen am Duerf Éimereng opgeriicht huet, huet nawell fir grouss Opreegung bei eise franséische Nopere gesuergt.

Dës Sail blockéiert nämlech e Feldwee, deen d'Frontalieren nawell gäre benotzt hunn, fir de Stau op der Grenz zu Munneref z'evitéieren.

Éimereng ass e klengt Duerf, net wäit fort vum Dräilännereck. Vun uewen erof aus dem franséische Pëttleng kommen zanter Joren all Moie Frontaliere gefuer. Lëtzebuerger a Fransousen. Owes geet et de selwechte Wee nees heem. Et ass e Feldwee, Autoen dierfen deemno net do fueren. D'Police géif dacks do kontrolléieren a protokolléieren, Trafic wär nawell. D'Awunner hunn es genuch. Wéinst de villen Autoen hätte si Angscht, wann hire Jong moies géif op de Schoulbus trëppelen, erzielt eng Awunnerin.

Moies an owes tëscht 6 an 9 Auer soll dës Borne den Éimerenger elo d'Fuddeler aus dem Duerf halen. Eng Thematik, déi et esouguer an déi franséisch Satire-Revue Charlie Hebdo gepackt huet. Gewinnt frech hält den Auteur de Fanger an d'Wonn. De Buergermeeschter vu Schengen, vun där Stad, wou den Accord iwwer déi fräi Zirkulatioun festgehale gouf, mécht d'Grenz zou, schreift en. De concernéierten Buergermeeschter Michel Gloden léisst dat net op sech setzen. Hei géif et net drëms goen, Grenzen zouzemaachen, betount de Mann. Et wär eng Decisioun fir d’Wuel an d’Sécherheet vun de Bierger. De Gemengerot hätt eng sëlleche Gespréicher mat de concernéierten Awunner gehat. Si wären alleguer fir eng Borne gewiescht.

D'Rettungsdéngschter an d'Proprietäre vun Terrainen déi aner Säit kréien eng Telecommande versprécht de Buergermeeschter. Zu Helleng gëtt et iwwregens schonn ee Joer esou eng Séil.