D'Usill wëllt manner Aarbechtsplazen an der Stad (19.06.2018) D'Unioun vun de Stater Interessi-Syndikater huet virun de Chamberwalen d'Parteie mat hire Fuerderunge confrontéiert.

De Kaméidi vum Findel, d'Onsécherheetsgefill op der Gare a virun allem d'Urbanisatioun an de Verkéier an der Stad, hätten ëmmerhin méi eng national, wéi eng lokal Dimensioun, sou d'Usill.

Et sinn nach ëmmer d'Nowéie vum héije Wirtschaftswuesstem an d’Argumenter sinn déi selwecht wéi zejoert virun de Gemengewalen. Ugefaang mat der méi héijer Unzuel un Aarbechtsplaze wéi Awunner. D'Paritéite géingen net méi stëmmen, ëmmer méi Leit géingen an d'Stad kommen an doduerch géing et zu de Réckstauen op den Autobunne kommen an och soss géing et un den néidegen Infrastrukture feelen, sou de Roger Schlechter vun der Usill. Weider ass hien der Meenung, datt net alleguer d'Aarbechtsplazen an der Stad misste sinn.

Op Wuesstem wëll een net verzichten, gëtt verséchert. De Kaméidi um Findel ass e Problem, mee Fligere si jo net einfach aus der Loft ewechzedenken, well soss déi ganz Economie géing stotteren. Mee et kéint een Ufänken de Wuesstem vun den Aarbechtsplazen an der Stad ze bremsen an dës op aner Plazen ze verlageren, sou de Roger Schlechter.

Gefuerdert ginn och ënnert anerem besser Zuchverbindunge mam Ausland, méi Contournementen oder nach ënnerierdesch Passagë fir Autoen. Sou kéint zum Beispill en neie Park bei der Porte de Hollerich entstoen.

Wat d’Onsécherheetsgefill ugeet, gëtt iwwerdeems méi Iwwerwaachung duerch Kameraen op der Gare verlaangt a méi Policepräsenz. Obwuel de Kriminalitéitstaux d’lescht Joer zeréckgaang ass. D'Marianne Wahl vun der Usill denkt do un New York, wou ee sech zu Manhattan wuel fillt, well d'Policepräsenz do erhéicht ginn ass an d'Leit doduerch e Sécherheetsgefill hunn.

D'Wuesstemsdebatt ass scho Joerzéngten al. D’Fro wie méi vum Wuesstem kritt a wie méi vun den negative Konsequenzen ofkritt, déi steet nach ëmmer am Raum.