De Recours vun enger Societéit dogéint, war fir den Tribunal administratif deemno justifizéiert.

Am Januar zejoert hat den Hesper Gemengerot decidéiert, fir Servituden ëm ee Joer ze verlängeren. Déi goungen op eng Decisioun vum Februar 2016 zréck.





Verwaltungsgeriicht - E Reportage vum Eric Ewald



Du waren eng Rëtsch Parzellen aus enger Strooss mat Servitudë beluecht ginn. Deementspriechend war et ënner anerem verbueden, fir do ze bauen. Am Mäerz zejoert hat den Inneminister dës Decisioun vum Hesper Gemengerot guttgeheescht. Ënnert deene Parzelle war en Terrain vun enger Societéit, déi zanter 1999 Proprietär dovun ass. Si wollt ee Moment e Verwaltungsgebai drop bauen, huet en awer du verlount un eng Gesellschaft, déi eng Tankstell do wollt bedreiwen. D'Societéit goung op d'Verwaltungsgeriicht. Ze bemierken ass, dass d'Cour administrative am Juni zejoert an enger anerer Affär d'Validitéit vun deene Servituden unerkannt hat.

D'Riichtere vum Tribunal administratif halen an hirem Uerteel fest, dass e Gemengerot dem Gesetz no zweemol Servitudë ka verlängeren, all Kéiers ëm ee Joer, an dass d'Decisioun, fir verschidde Parzelle mat Servituden ze beleeën, am Februar 2016 a Kraaft getrueden ass. Am Januar zejoert hat de Gemengerot dunn decidéiert, d'Servituden ëm ee Joer ze verlängeren, an dem zoustännege Minister déi Decisioun de Mount drop virgeluecht. Deen Dan Kersch hat e weidere Mount dono gréng Luucht dofir ginn.



D'Verlängerungsdecisioun vum Gemengerot an d'Zoustëmmungsdecisioun vum Minister goufen am Mäerz zejoert publizéiert, wat awer bal ee Mount nom Stéchdatum vun Enn Februar war. Dës Virgoensweis hätt bei der Verlängerung vun de Servituden zur Konsequenz gehat, d'Dauer dovu kënschtlech ze verlängeren. Wéinst dem bindende Charakter vun der Servitude ware keng Aarbechten do méiglech. Grad wéinst där zolitter Restriktioun vum Besëtzrecht wär d'Dauer vu Servituden allerdéngs strikt limitéiert. Sou hätt déi verspéite Publikatioun vun de Gemengerots- a Ministeschdecisiounen dozou gefouert, dass d'Dauer, an där net konnt drop gebaut ginn, kënschtlech verlängert gouf, ëm bal ee Mount. Well dat géint den entspriechenden Artikel vum Gesetz verstéisst, wären dës Decisiounen z'annuléieren, sou den Tribunal administratif.