D'CGFP an de Minister vun der Fonction Publique hunn en Avenant ënnerschriwwen. D'Haaptelementer sinn, dass de Stage an der Fonction Publique an Zukunft vun 3 op 2 Joer erofgeet an déi ominéis 80-80-90 Reegelung vun den Ufanksgehälter domat ewechfält. Nom Vott am Parlament soll se dann réckwierkend op den 1. Januar 2019 komplett ofgeschaaft.



Den Dan Kersch hat d'lescht Woch bei der Presentatioun ënnerstrach, dass et elo un der nächster Regierung wier den Accord ëmzesetzen.



Am RTL-Interview sot den CSV-Fraktiounschef Claude Wiseler, dass hien et besonnesch fënnt, dass dës Regierung 4 Méint virun de Walen en Accord ofgeschloss huet, deen déi nächst Regierung soll ëmsetzen. Hien huet et als eng arrogant Aart a Weis bezeechent, wéi un d'Saach erugaange ginn ass. Donieft wier d'Chamberkommissioun bis elo och net driwwer informéiert ginn. Dat ass iwwregens en Donneschdeg de Fall. Et wier awer kloer, dass dat, wat eng Regierung ofschléisst, eng nächst Regierung misst respektéieren, sou den CSV-Fraktiounschef. Bei dësem Accord missten awer nach eng ganz Partie Detailer gekläert ginn, et wieren nach Diskussioune mat der CGFP an anere Fachverbänn néideg.