© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

"Et ass ee vu gréissten Aménagementsprojete vun der Stad Lëtzebuerg an de nächste Joren". Dat sot d’Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer e Mëttwoch de Moien um City Breakfast, iwwer de neie Projet den op den Terrainen nieft der Areler Strooss entstoe soll. Do wou aktuell nämlech ënner anerem de Stadium, d’Stater Pompjeeskasär, de Recycel Center an de Service d’Hygiène vun der Stad Lëtzebuerg ënnerbruecht sinn, soll op am Ganzen 10,1 Hektar e komplett neie Quartier entstoen. Den neie Stadion kënnt jo Enn 2019, Ufank 2020 op d’Kockelscheier, d’Pompjeeë plënneren 2021 op Gaasperech an de Service d’Hygiène an de Recycel Zenter sollen eng nei Plaz kréien nieft dem Märeler Kierfecht.





© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Dës Terraine ginn elo phaseweis fräi an dofir gëtt am Hierscht een Architekten- an Urbaniste-Concours lancéiert fir Iddien ze sammelen. Wunnengsbau soll do déi absolut Prioritéit sinn an dat mat all dem wat zu engem flotte Wunnquartier gehéiert, erkläert d’Lydie Polfer. Dat heescht Commerces de proximité, wéi zum Beispill kleng Epicerien, sportlech Infrastrukturen an d’Abanne vun de Gréngflächen.





City Breakfast/Reportage Annick Goerens



8,3 Hektar gehéieren aktuell der Stad Lëtzebuerg, déi aner 1,8 Hektar kommen aus privater Hand. E wichtege Critère fir de neie Quartier ass och déi sozial Mixitéit. Dofir sollen net nëmme Wunnenge fir ze verkafen entstoen, ma och fir ze verlounen, fir een Equiliber ze kréien.

Theaterplaz a Louvignys-Gaass kréien e neie Look



Um City Breakfast war awer net just vun neie Quartiere riets, ma och wéi een den ëffentleche Raum am Stadkär, zum Beispill op der Theaterplaz kéint verbesseren. Laangfristeg, wann de Parking bis renovéiert ass, soll do een iwwerdeckte Maart entstoen, ma och kuerzfristeg soll eppes geännert ginn, erkläert den éischte Schäffe Serge Wilmes.

Fir d’éischt soll meng eng kënschtlech Wiss ronderëm d’Statuen entstoen, mat Still. Donieft soll eng Petanque-Pist installéiert ginn, d’Bordüre ronderëm d’Beem solle vu Kanner faarweg gemoolt ginn an och Gesellschaftsspiller sollen op der Plaz zur Verfügung stoen.



Donieft kënnt och een Hauch Paräis an d’Stad an de Märeler Park. Vum 14. Juli un, ginn et wärend verschidde Weekender kleng Seegel-Schëffercher ze lounen, mat deenen d‘Kanner um Waasser-Basseng kënne fueren.

Weider Annoncen um City Breakfast

Et kommen eng Partie Adaptatiounen um Stater Busreseau, déi dës Kéier awer näischt mam Tram ze dinn hunn. D’Doleancë vun de Bierger op der Polvermillen gi wouer geholl, an si kréien elo mat enger neier Buslinn der Linn 70 an enger amenagéierter Linn 7 eng méi séier Verbindung op d’Stater Gare an op Hamm.

Donieft gëtt dem Knascht duerch Zigarettestëmp op eng kreativ Aart a Weis de Kampf ugesot. Op ëffentleche Plaze kommen an Zukunft Boîtten stoen, wou een op eng Fro äntwert andeems een de Stomp entweder an dat eent oder an dat anert Lach werft. Zum Beispill kann een da gesi wéi vill Leit mengen, dass déi Belsch Futtballequippen d’WM gewanne kann a wéi vill net.