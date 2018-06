© RTL-Archiv

De Claude Turmes iwwerhëlt Successioun vum Camille Gira, deen de 16. Mee onerwaart gestuerwe war.



Et wier e schwéiert Ierwen hat hien am Virfeld gesot. Hie wéilt awer dem Camille Gira seng Aarbecht an dem sengem Sënn weider féieren an iwwerhëlt déi Dossieren, fir déi de verstuerwene Regierungsmember responsabel war.



De Claude Turmes geet och als Spëtzekandidat am Norde mat an d'Chamberwahlen. Am Europaparlament réckelt d'Tilly Metz fir de grénge Politiker no. Bal 20 Joer war de Claude Turmes Europadeputéierten.