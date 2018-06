© Jeff Kieffer / RTL Télé Lëtzebuerg

D'Amendementer solle wa méiglech nach virun Enn Juli gestëmmt ginn. E Mëttwoch de Moien huet de Sozialminister Romain Schneider, a Präsenz vum President vun der Copas, Marc Fischbach an dem Carlos Pereira vum OGBL, déi konkret Punkten virgestallt, déi no de ville Kritiken an engem éischte Bilan um Terrain an d'Reform vun der Fleegeversécherung afléisse sollen.



D'Amendementer si leschte Freideg unanime am Regierungsrot ugeholl ginn.



Et wier vun Ufank drëms gaang, fir de Betraffene méi Qualitéit a Flexibilitéit ze garantéierten, an den Haiser an dem Personal anengems och méi Planungssécherheet ze ginn, sot den LSAP-Minister Romain Schneider. Dat neit Gesetz wier sou kloer wéi et kéint sinn, an et géif och net dat finanziellt Iwwerliewen vun der Fleegeversécherung a Fro stellen. D'Amendementer kaschten alles an allem 19 Milliounen Euro, vun deenen de Staat 40% iwwerhëlt. Dat heescht chiffréiert 7,6 Milliounen. Copas an OGBL begréissen, datt de Sozialminister sou séier op Problemer reagéiert huet, déi sech nom Akraafttrieden vun der Reform gestallt hunn.



Wat ännert konkret fir d'Leit?

Déi vill diskutéiert Courses-sorties sinn zwar och an Zukunft keen individuellen Acte méi. Jiddereen, deen awer riskéiert an eng sozial Isolatioun ze falen, huet e Recht op 40 Stonnen Gruppenaktivitéiten am Foyer. Persounen, déi dës Leeschtungen net wëllen oder brauchen, kënnen déi elo a 4 Stonnen Courses-sorties d'Woch ëmwandelen. Et misst keen, deen dat net wëll an e Foyer goen, sou de Minister, deen déi nei Formule bei de Courses-sorties extrem generéis genannt huet.





D'Gruppestonnen am Dagesfoyer, fir Leit, déi am Dag spezifesch betreit musse ginn, ginn nees vu 40 op 56 erop, wéi virun der Reform. Do hätt ee séier gemierkt, datt een anescht net erauskomm ass. Betraff sinn hei ënnert anerem Leit, déi demenzkrank sinn.Da kréien d'Assuréen d'Méiglechkeet fir all Joer 50% vun den accordéierte "Gardes en groupe" an eng individualiséiert Betreiung ëmzewandelen. Dat soll de Betraffene méi Flexibilitéit ginn. A Leit, déi an den Haiser eng speziell Begleedung brauchen - hei geet et och besonnesch ëm Demenzpatienten - kréien donieft net nëmme méi 4, mä 10 Stonnen spezifesch "Activités d'accompagnement" zougestan. Heivunner solle besonnesch déi Leit profitéieren, déi am meeschte Betreiung brauchen. Dës lescht Mesure kascht iwwregens och am meeschten.