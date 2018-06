© Frank Elsen / RTL

Ënnert anerem well d'Patienten mat Dignitéit géife betreit ginn. An der Moyenne war d'Majoritéit vun de Patienten zejoert eng 40 Deeg an de Strukturen. D'Associatioun bitt jo zanter bal 30 Joer Palliativ-Fleeg un a begleet Leit op hirem Liewenssënn. Elleng bei der Trauerbegleedung vu Leit, déi Mënschen aus hirem Entourage verluer hunn, goufen 2017 eng 3.000 Consultatioune gezielt. Dat sinn eng 400 Gespréicher méi am Verglach zu 2016.

Bei der Trauerbegleedung goufen zejoert eng 800 Erwuessener an 300 Kanner vu Psychotherapeute suivéiert. Domadder ass d'Zuel vun de Consultatiounen an d'Luucht geklommen. D'Zil vun de Gespréicher ass et, déi Betraffen ze stabiliséieren an hier Trauersymptomer ze reduzéieren.



Eng Hellewull u Formatiounen huet Omega 90 zejoert am Beräich vun der Palliativfleeg ugebueden. Forméiert a sensibiliséiert goufen eng 850 Leit aus dem Gesondheetssekteur, esou ewéi de Public.



Eng 70 Benevoller si fir d'Associatioun aktiv. Se begleeden d'Patienten, déi um leschte Stéck Liewenswee sinn. Dat a Spideeler, a Fleegeheemer an an de Strukture vun Omega 90. Verschidden Benevoller ënnerstëtzen d'Associatioun bei administrativen Tâchen. Iwwer 8.000 Stonnen hunn d'Benevoller 2017 gehollef, esou d'Christine Dahm.



Omega 90 bitt de Patienten och alternativ Therapien un ewéi d'Honds- a Musekstherapie. Dat fir de stierweskranke Leit eng gewësse Liewensqualitéit z'offréieren an hinnen eng Freed ze maachen, esou nach Omega 90. Finanzéiert gëtt d'Associatioun ënnert anerem mat Subside vum Familljeministère an der CNS esou ewéi duerch Donen.



