Adem Op 1 Joer gekuckt ass de Chômage am Land ëm 3,8% zeréckgaangen

Den Taux louch am Mee bei 5,6%. Leschte Mount waren deemno 14.808 Leit op der Sich no enger Schaff. 5.119 Persounen waren an enger Aarbechtsmesure.

Vun RTL