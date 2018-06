© MDDI

An den 102 Gemengen hunn d'Leit duerfir d'Méiglechkeet an de Märeien dës Pläng ze studéieren a bis den 12. Juli och Kritiken oder Observatiounen eran ze reechen.

Et goufen och 4 Info-Versammlungen, déi vun enge 500 Leit besicht goufen - wéi et an engem offizielle Schreiwes heescht, wieren d'Pläng "Landschaften", "Logement", "Aktivitéitszonen" an "Transport" an engem konstruktive Geescht vun de Leit an de 4 zoustännege Ministere kritesch diskutéiert ginn.





Wien sech net well a seng Märei deplacéieren - do wou dëser Deeg och d'gratis Dampmelder verdeelt ginn - kann d'Pläng och um Internetsite www.at.public.lu gesinn. All Observatioune sinn dann awer un de respektive Schäfferot z'adresséieren - Deadline ass wéi gesot den 12. Juli. Bis Mëtt September mussen dann d'Gemengeréit hiren Avis ofginn.