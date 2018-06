De spezielle Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg fir Nationalfeierdag ass am Livestream och op RTL.lu an op der RTL-App ze kucken.

LIVESTREAM vum 1. RTL

Déi offiziell Zeremonie aus der Philharmonie, kommentéiert vum Mariette Zenners a Marc Meyers

D'offiziell Zeremonie gëtt och an d'Gebäerdesprooch iwwersat - déi Versioun ass am Internet an iwwert d'App ze gesinn.



Cérémonie officielle en direct de la Philharmonie -> commentaires M. Zenners et Marc Meyers

La cérémonie officielle est traduite en langage des signes et en langue française



11:00 Rediffusioun vun der offizieller Zeremonie



11:45 RTL Spezial: Militärparad

D'Militärparad live aus der Stad, kommentéiert vum Roy Grotz



13:00 Film: Jean, Grand-Duc vu Lëtzebuerg

E Film vum Jacques van Luijk a Misch Bervard



Produktioun: RTL 2014, 110 Minutten



Am Kader vum 50. Trounjubiläum vum Grand-Duc Jean hat RTL en eemolegen Documentaire iwwert säi Liewen realiséiert. E Film mat villen Zäitdokumenter, mat Biller déi nach ni gewise goufen, informativ an emotional zugläich, eng Biographie vun engem grousse Monarch, dem Grand-Duc Jean, deen haut nach eng héich Beléiftheet bei de Lëtzebuerger genéisst.



15:00 Rediffusioun vun der offizieller Zeremonie

16:20 RTL Spezial: Te Deum aus der Kathedral

Live Iwwerdroung vum Te Deum aus der Kathedral, kommentéiert vu Christiane Kremer a Georges Hellinghausen



17:30 Musekbox Spezial

Eng Stonn Videoclips vu Lëtzebuerger Museker non-stop.



18:25 "5 minutes"



18:30 No Art (R)



19:00 RTL Mag Spezial: Best-of Nationalfeierdag

Déi beschte Momenter vum Nationalfeierdag mat der offizieller Zeremonie an der Militärparad.



19:25 Météoflash



19:50 RTL Mag Spezial: Best-of Nationalfeierdag (Resumé)

Déi beschte Momenter vum Nationalfeierdag mat der offizieller Zeremonie an der Militärparad.



19:58 Meteo

20:00 Piccobello



21:00 bis 6:00 Rediffusiounen vun Piccobello, Résuméë vum Nationalfeierdag a Journal