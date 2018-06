Suite aux intempéries du début du mois de juin 2018, près de 30 entreprises ayant subi des dommages ont jusqu’à présent contacté le ministère de l’Économie pour profiter le cas échéant des mesures d’aides disponibles. Il s’agit d’hôtels, de restaurants, de campings, mais également d’autres entreprises artisanales ou de services. Environ deux tiers des entreprises déclarantes ont déjà pu fournir un relevé provisoire des dégâts subis qui s’élèvent à l’heure actuelle à un total de 4,6 millions d’euros. Parmi les entreprises touchées, 3 font état de dégâts qui sont dans chaque cas supérieur à un million d’euros suite aux inondations. Il y a lieu de relever qu’il s’agit d’un bilan intermédiaire qui reflète les premières estimations quant à l’ampleur des dommages subis.



Pour rappel, sur base des devis fournis et en fonction de la part des frais prise en charge par l’assurance, le ministère de l’Économie peut verser une première aide financière pour couvrir jusqu’à hauteur de 200.000 euros au maximum les frais estimés. De premières aides pour un montant total de 558.000 euros ont d’ores et déjà été débloquées en faveur 6 entreprises concernées. Les dommages réels seront ultérieurement pris en charge dans leur totalité sur présentation des factures afférentes grâce aux dispositions de l’aide destinée à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles.



Les entreprises ayant subi des dégâts et qui ne se sont pas encore manifestées auprès du ministère de l’Économie sont invitées à contacter Laurent Solazzi (Tél.: 247-84168 / GSM: 621 203 021 / E-mail: laurent.solazzi@eco.etat.lu) afin de se renseigner sur les différentes mesures d’aides disponibles et les démarches à respecter pour en profiter.



Dans la région Mullerthal – Petite Suisse luxembourgeoise, environ un tiers des sentiers de randonnée ont dû être fermés au public dans l’immédiat suite aux intempéries du 1er juin 2018. Grâce aux travaux engagés par les équipes de CNDS-Services de l’Entraide et par l’Administration de la nature et des forêts, plus de la moitié de ces sentiers ont déjà pu être rouverts en date du 19 juin 2018 et sont donc de nouveau accessibles au public. Pour les sentiers qui restent inaccessibles, y compris une partie du Mullerthal Trail, des panneaux et des signalisations informent les randonneurs sur place sur les chemins à emprunter pour contourner les zones fermées. Il est vivement conseillé aux randonneurs de respecter ces consignes, car leur sécurité ne peut être garantie dans les zones fermées.



La secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, a déclaré: «Je me réjouis de la bonne collaboration sur le terrain entre le ministère de l’Économie, l’Office régional du tourisme région Mullerthal – Petite Suisse luxembourgeoise et l’Administration de la nature et des forêts qui a permis de remettre en état rapidement bon nombre de sentiers de randonnée. Ceci est d’autant plus important que les mois de juin, juillet et août connaissent la plus forte affluence de touristes sur toute l’année, notamment pour ce qui est des randonneurs sur le Mullerthal Trail qui devrait être rétabli intégralement pour le début du mois de juillet. En collaboration avec ses partenaires, le ministère de l’Économie continue à déployer sur le terrain les moyens nécessaires afin de permettre au secteur du tourisme dans la région d’accueillir tous les visiteurs sans encombres.»