Mee 68 zu Paräis – Abrëll 71 zu Lëtzebuerg

An awer ginn et Liene mat eisen Noperen, jonk Lëtzebuerger hëllefen dem Studente-Leader David Cohn-Bendit zréck a Frankräich ze reesen, nodeems hien do zur Persona non grata erkläert gouf. Eréischt zwee Joer drop 1971 kënnt et och hei am Land zu gréissere Protestaktiounen.Schüler aus dem ganze Land treffe sech fir eng grouss Manif de 27. Abrëll an der Stad. Wéi hunn d'Schüler an d'Studenten déi Zäit vun 68 bis 71 an Erënnerung, wat ass vun där Revolte géint den Establishment iwwereg bliwwen.