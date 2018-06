D'Camionnette stoung an der praller Sonn, blouf et um Mëttwoch am Nomëtten op der Cour d'appel an der Stad bei der Strof aus 1. Instanz.



D'Confirmatioun vun deem Uerteel bedeit ë.a. eng Geldstrof vun 3.000 € an e Verbuet vun 10 Joer, fir Déieren ze halen.



Dëse Fall vun Déierequälerei hat fir Opreegung gesuergt: Leit, déi deemools d'Bille vun de Muppen héieren hunn, haten d'Police geruff.