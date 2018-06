© Anne-Sophie Heck

Propose vum Flüchtlingsrot/Reportage Anne-Sophie Heck



Vun 2015 bis 2017 hunn all Joer iwwer 2.000 Refugiéen eng Demande op Asyl gemaach. E Mëttwoch um internationalen Dag vun de Refugiéen huet de Kollektiv seng Proposen en Vue vun de Chamberwahlen am Oktober virgestallt.