Reform vun der Constitutioun/Reportage Nico Graf



De Kommissiouns-Rapport iwwer d'Reform vun der Constitutioun ass vun der Chamber presentéiert ginn. Do gouf et vill Luef fir déi éigen Aarbecht an e bekannten, zolitte be-mol.

Ugefaange mam verdéngte Luef. Jorelaang hu se geschafft an diskutéiert, ënner sech, mat de Leit, mat Spezialisten. An e Mëttwoch souz do e Quintett, ugefouert vum Chamber-President Mars di Bartolomeo a vu jidder grousser Partei war e Rapporteur oder e Co-Rapporteur derbäi a jiddereen huet dierfe schwätzen. An de Rapport, deen ass seng 95 Säite laang, mat hannendrun engem komparativen Tableau vun aler an neier Verfassung, 51 Säiten, an och nach 10 Säiten Opzielung vun de Gesetzer, déi misste geännert gi mat deem geplangten neie Grondgesetz. An deem jo déi bekannte Saachen dra stinn, datt de Rôle vum Grand-Duc staark verännert gëtt, datt d'Justiz wierklech indépendante deklaréiert gëtt, datt et Ministeren endlech gëtt. Dat soll also alles kommen. Just, datt op Säit 77 vum Rapport de Saz steet, et géif an dëser Chamber keng majorité qualifiée ginn, fir dësen Text ze stëmmen. D'CSV mécht net mat, dat huet si schonn zanter laangem annoncéiert, rappelléiert de Sozialist Alex Bodry. D'CSV hätt gesot, et wéilt een, dass et net méi zu engem Vott an dëser Period soll kommen an dat wéilt ee respektéieren an der nächster Chamber iwwerloossen, egal wat déi da mam Text maachen.



Fir d'CSV souz de Mëttwoch de Moien de Léon Gloden als Co-Rapporteur mat um Dësch, e bësse wäit vum Mikro ewech. Hie sot, éischtens géif et e prinzipiellen Accord ginn, zweetens fir den Timing net gutt, fir dat do elo duerch ze peitschen.



Et soll also näischt duerchgepeitscht ginn an déi nei Verfassung soll aus dem Kontext vu Walen erausgehale ginn an et soll jo nach mat de Leit diskutéiert ginn.



Wat den Alex Bodry motivéiert huet ze soen, dass een e Referendum hikritt hätt, wann een et gewollt hätt.

Och de President Mars di Bartolomeo huet misse versécheren, dass de "Monde politique" hannert dësem Text géing stoen.



Wien do matgeschwat huet, war den CSV-Spezialist Paul-Henri Meyers, vun deem ee weess, datt hien un déi nei Verfassung gleeft. Wie vun de 5 vun de Mëttwoch de Moien net méi derbäi ass, wann et fir den neien Text op déi lescht Ligne droite geet, dat ass eng Fro. Am Joer 2020 nämlech soll an der neier Chamber ofgestëmmt ginn, mat de Leit diskutéiert ginn an déi däerfen dann am Referendum hir Meenung soen. Nach e laangen Dag bis dohinner.