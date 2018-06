“Sécher ënnerwee”, esou heescht déi nei Sensibiliséierungscampagne déi d’Croix-Rouge am Kader vum 30. Anniversaire vun der HIV Berodung lancéiert huet. Mat där Campagne wëll een d‘Aids-Protektioun als eng Selbstverständlechkeet vermëttelen. Wei een sech virun engem Sonnebrand schützt, soll een sech och géint den HIV protegéieren, betount d’Sandy Kubaj vun der Croix-Rouge. Et hätt een nämlech constatéiert dat Leit hei am Land net genuch informéiert sinn.

Dowéinst wëll een de Leit d’Protektiouns-Méiglechkeete wei Kondomer méi no bréngen. Jidderee soll dat Mëttel benotzen dee bei seng Besoine passt, betount d’Sandy Kubaj vun der Croix-Rouge. Mam richtegen Traitement, ass et souguer HIV-infizéierte Persoune méiglech, weiderhin ongeschützte Geschlechtsverkéier ze hunn, fir dass beispillsweis enger Koppel Kanner net virenthale ginn.

Et gëtt de Leit dann och recommandéiert een Depistage ze maachen. Nieft den Outilen, wëll een de Leit och iwwert d’Iwwerdroungsweeër informéieren. Ënnert anerem, well dacks gemengt gëtt, dat just verschidde Risikogruppe betraff wieren, betounen d ‘Experte vum Roude Kräiz. D'Halschent vun den Infektiounen ass nämlech 2017 iwwer heterosexuelle Geschlechtsverkéier geschitt. Och den Alter spillt ëmmer manner eng Roll.

Eng 1.200 Leit sinn hei am Land mam HIV Virus infizéiert. Et wier ee Sujet dee jidderee betrëfft an deen een net dierft banaliséieren, esou d’Associatioun HIV Berodung. D’Zuel vun den HIV-Infektioune bei den Drogenofhängege wier allerdéngs an d ‘Luucht gaangen, esou d’Sandy Kubaj. Hei well ee mat enger Sensibiliséierung spezifesch fir déi Populatioun entgéintwierken.

Et géif ee probéiere méi op d ‘Leit duer ze goen an se nach besser bei de Prise en Chargë matanzebezéien, esou nach d’Croix-Rouge.