E Mëttwoch am Nomëtteg géint 15.45 Auer waren op der N12 zwee Autoen an e Camion net laanschtenee komm. D'Strooss hat kuerz musse gespaart ginn.

© Domingos Oliveira

© Domingos Oliveira

© Domingos Oliveira

Bei deem Accident goufen dem 112 no 3 Persoune blesséiert - eng dovu méi schwéier. Si koum mam Rettungshelikopter an d'Spidol.D'Strooss hat nom Accident musse gespaart ginn.De Camion war just liicht beschiedegt ginn.Op der Plaz waren zwou Ambulanze vu Stengefort an eng vu Mamer, d'Pompjeeë vu Koplescht a vu Mamer, First-Respondere vu Mamer, de Samu vun Ettelbréck, d'Air Rescue an d'Police.