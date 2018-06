Déi nei thematesch Spillplaz um Lampertsbierg gouf en Dënschdeg offiziell ageweit. Si ass eng 1.400 Quadratmeter grouss an huet ronn 650.000 Euro kascht.

© Photothèque de la Ville de Luxembourg / Charles Soubry

De Motto op der Spillplaz ass "klammen a sprangen" a si adresséiert sech u Kanner am Alter vun 2 bis 12 Joer.

Communiqué

Le mardi 19 juin 2018, le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg a inauguré la nouvelle aire de jeux thématique située dans la rue de l'Avenir, en présence des habitants du quartier Limpertsberg, invités pour l'occasion.

D'une surface d'environ 1.400 m2 et entièrement clôturée, l'aire a été planifiée par la Coordination Espace Public et le Service des parcs de la Ville, en concertation étroite avec les habitants du quartier réunis en groupe de travail en octobre 2016 et en janvier 2017.

Selon la thématique « Klammen & Sprangen », l'aire de jeux propose toute une panoplie de jeux pour les enfants de 2 à 12 ans, y compris des toboggans, des balançoires et une tyrolienne.

Comme pour les autres terrains de jeux situés sur le territoire de la Ville, l'aménagement a été réalisé de manière à garantir la sécurité des enfants et à répondre aux critères du label « Sécher Spillplaz », certifiant en toute transparence le bon fonctionnement de l'aire de jeux.

Par ailleurs, le terrain comprend une douzaine de bancs, rendant l'espace convivial et accueillant, ainsi qu'un WC public.

Début des travaux : janvier 2018

Fin des travaux : juin 2018

Budget du projet : +/- 650.000 € (y compris le WC public)