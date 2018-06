© RTL

De Sozialminister Romain Schneider huet e Mëttwoch de Moien, a Präsenz vun OGBL a Copas, déi konkret Amendementer virgestallt, déi de Kritiken um Terrain solle Rechnung droen an a laange Verhandlungen iwwert déi lescht Méint ausgeschafft goufen. Mat den Adaptatiounen wier d'Iwwerliewe vum System net a Fro gestallt, huet den LSAP-Minister betount. D'Gesetz, sou wéi et war, géif just gestäerkt ginn, bei der Flexibilitéit an der Qualitéit besonnesch bei deenen, déi am meeschten Ënnerstëtzung brauchen.





Déi negativ Stëmmen hunn net laang op sech waarde gelooss. Knapps war d'Reform vun der Fleegeversécherung a Kraaft, scho gouf et Kritik. Virop un de Courses-sorties déi ewechgefall sinn. Hei gouf elo, am Accord vun de Sozialpartner nogebessert. An Zukunft kënnen déi Betraffen vu bis zu 4 Stonnen d'Woch profitéieren. Dat wier immens generéis, sou de Romain Schneider e Mëttwoch de Moien. Virun der Reform waren der zwou. D'Konditioun: Et muss een vun der Evaluatiounscellule 40 Stonnen Garde en groupe an enger Struktur zougestane kréien, mam Zil déi Betraffe virum Elengsinn ze schützen. Déi Stonnen kënnen dann an individuell Sortien fir an de Supermarché oder op de Kierfecht a sou weider ëmgewandelt ginn. De Sozialminister betount, dass et praktesch net méi kloer geet, wéi mat dësem Gesetz.



Déi grouss Verléierer vun der Reform waren déi Persounen déi am meeschten op eng spezialiséiert Betreiung an enger Struktur ugewise sinn, huet de President vum Daachverband vun de Prestatairen Marc Fischbach e Mëttwoch de Moien kritiséiert. Dat konnt sech e Sozialminister net soe loossen, virun allem net an engem Wahljoer. Duerfir goufe sech besonnesch d'Adaptatiounen bei de sougenannten "activités d'accompagnement" an engem Heem mat 15 Milliounen am ganzen eppes kaschte gelooss. Déi ginn vu 4 op 10 Stonnen d'Woch erop.



D'Assuréen kréien d'Méiglechkeet fir all Joer d'Halschent vu Gruppenaktivitéiten an individuell Betreiung ëmzewandelen. An d'Gruppenaktivitéiten fir notamment Demenzkranker an Handicapéierter déi an den Dagesfoyer ginn ginn nees vu 40 op 56 Stonnen zréck, sou wéi et virun der Reform war. Dat ganzt kascht wéi gesot 19 Milliounen, 7,9 Milliounen fir de Staat.



Den LSAP-Minister a besonnesch och d'Copas hoffen, datt de Staatsrot d'Amendementer séier duerchhëlt, fir datt den Text nach virun der Summerpaus an der Chamber gestëmmt ka ginn.