© Domingos Oliveira

Op der Strooss ëm de Stauséi ass et e Mëttwoch zu engem uergen Accident mat dramatesche Suitte komm.Kuerz viru Lëlz ware géint 17 Auer 3 Ween net laanschteneekomm, zwee hate sech souguer frontal ze pake kritt.D'N27 ass direkt nom Crash gespaart ginn, géint 19 Auer goung nees eng Spur op.Dräi Persoune goufe blesséiert, zwou ganz uerg, si goufe mat zwee Rettungshelikopteren an d'Klinick geflunn; och déi drëtt Persoun war schwéier blesséiert.Ee vun den accidentéierten Autoen ass eng 30 m e Rampli op der Säit vum Séi erofgerëtscht.Kuerz virum Accident um Stau war et och schonn op der Streck Koplescht-Kattrewang zu engem schroen Accident komm. Och hei waren 3 Leit blesséiert ginn, eng Persoun schwéier.