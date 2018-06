E Portrait vum Stéphanie Empain: Op eemol Spëtzekandidatin (20.06.2018) 34 Joer jonk, selbststänneg an elo fir d'Wale placéiert: d'Stéphanie Empain wäert zesumme mam Claude Turmes d'Lëscht vun Déi Gréng am Norden uféieren.

Eng eege Firma an ökologesch natierlech. Mat engem Berodungs-Service an der Vermaartung vu Stoffwindeln huet d'Stephanie Empain hire Business bei sech doheem opgebaut. Dobäi huet déi dynamesch jonk Fra en dach aussergewéinleche Parcours.Elo heescht et nach emol alles ëmkrämpelen, fir e wiederen Defi unzegoen: als gréng Spëtzekandidatin fir de Bezierk Norden an domadder als Nofolgerin vum Françoise Folmer, déi net méi matgeet.Nach muss ee sech als grénge Politiker hei uewen am ländleche Raum ze behaapte wëssen. Dovunner léisst sech d'Stéphanie Empain net beandrocken. Et wier en Ëmdenken am gaangen. "Esouwuel bei de Privatstéit, ewéi den Entreprisen an och an der Landwirtschaft ass e Bewosstsinn do, datt et net esou weidergoe kann. Et gëtt en Dialog, an ech sinn der Meenung, datt e grad e Wee fënnt, wann een d'Defien zesummen upéckt", seet déi gréng Politikerin.Eng gesond Portioun Selbstbewosstsinn bréngt déi jonk Fra och mat, wann et drëms geet, en Team mam erfuerenen a renomméierten EU-Politiker Claude Turmes ze bilden.Akzenter wëll d'Stéphanie Empain zemools a gesondheets- a familljepolitesche Beräicher setzen. Den Norden hätt immens vill Potenzial, mee wier dacks punkto Infrastruktur vernoléissegt. Esou zum Beispill wann d'Kanner krank sinn an ee bis an d'Stad fuere muss. An dann ass et generell d'Fro, wéi d'Land wuesse soll."Déi Gréng wëlle Wuesstem, awer nohaltege Wuesstem. Mir mussen de Courage hunn och emol ‚nee' ze soen. Well et gi Betriber, déi nohalteg schaffen an déi eis immens vill brénge kënnen. An déi musse mir siche goen", esou d'Stéphanie Empain.Fir den Erfolleg an eegener Saach bei de Landeswale bléiwen nach 4 Méint fir ze iwwerzeegen.