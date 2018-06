© Claude Zeimetz

D'Aarbechten no den dramateschen Iwwerschwemmungen am Mëllerdall sinn nach soubal net ofgeschloss. Et géif alles gemaach, fir d'Stroossen ze flécken, sot den Transportminister. Op alle Chantiere soll dowéinst och am Congé collectif geschafft ginn. D'Derogatioun ass ugefrot an et soll och eng acceleréiert Prozedur bei den Ausschreiwungen applizéiert ginn, mä de François Bausch warnt virun Abenteuerléisungen, déi Leit a Gefor brénge géifen.Haaptsuergekand bleift d'Strooss tëscht Bäerdref an Iechternach an déi tëscht Bäerdref an der Vugelsmillen. Den Ament geet een dovunner aus, datt d'Aarbechten do ronn ee Joer daueren. 'd selwecht tëscht Beefort an Haler. Alles anescht si Chantieren vun e puer Méint. Eleng déi schwéier Schied am Stroossebau chiffréiere sech op 7,8 Milliounen Euro.Zil vun der Bëschverwaltung ass et, datt 95 Prozent vun den Touristeweeër bis d'grouss Vakanz accessibel sinn. Et mussen zum Beispill e puer honnert Trapen nei gebaut ginn.Geschafft gëtt och nach um Niveau vum Waasser. A Saachen Drénkwaasser stinn eng Rei dréngend Projeten un. Zum Beispill d'Haaptdrockleitung zu Bäerdref an d'Quell zu Beefort. D'Baachleef goufe propper gemaach, fir datt se nees normal oflafe kënnen. Méi laangfristeg wëll d'Waasserverwaltung da mat de Leit kucken, fir Iwwerschwemmungen wéi déi vun Uganks Juni ze verhënneren.