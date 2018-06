En Auto huet zu Esch virun der Opfaart Lankelz fir op d'Escher A4 Feier gefaangen. An deem Beräich heescht et oppassen.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Mobile Reporter / Nermin

Den ACL huet am Trafic-Info just vun engem Auto en panne Rieds. Wéi d'Biller vun engem RTL Trafic Reporter awer weisen, schéint do en Auto ze brennen, oder en huet zumindest gebrannt.

Weider Informatioune feelen nach.