Et war him virgehäit ginn, tëscht Dezember 2015 a Februar 2017 vun enger haut 95 Joer aler Fra profitéiert ze hunn. Hie soll der Fra am Ganze ronn 42.000 € ofgeholl hunn. Dee Schued soll d'Fra elo zréckbezuelt kréien. Dobäi kënnt nach moralesche Schuedenersatz fir si vun 2.000 €.

De Condamnéierte soll d'Fra am Ufank dozou bruecht hunn, fir eng Affekoterechnung vun 1.000 € ze bezuelen, an um Enn, fir hir Konten eidel an zouzemaachen. Do hätt sech de Schued op bal 41.000 € belaf.



De Mann soll sech donieft an hirem Testament als eenzegen Ierwen asetzen an e Kont opmaache gelooss hunn. Bei alles dat kënnt ënner anerem nach d'Klaue vun Aueren a Bijouen dobäi.