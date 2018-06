© RTL Télé Lëtzebuerg / Luc Rollmann

Zanter dem Joer 2014 ass de Fransous Michel Forst Spezial-Rapporter iwwert d'Situatioun vun Mënscherechtler vun der UNO.

Op Invitatioun vun der nationaler Mënscherechtskommissioun ass hien dëser Deeg op Visite hei zu Lëtzebuerg, an hat um Donneschdeg de Moien och eng Entrevue mam Ausseminister Jean Asselborn.





D'Mënscherechter wiere ferm ënner Drock, huet et no där Entrevue vu béide geheescht. Et géif Dosende Länner ginn, wou Leit, déi sech fir d'Mënscherechter asetzen, reegelrecht gejot ginn. Dat géife rezent Mordfäll a Brasilien oder a Mexiko ënnersträichen.

Net seelen géife carrément Regierungen oder Regimmer hannert deene Fäll stiechen, seet de Michel Forst.





De Michel Forst



Och bannent der EU wier d'Anhale vun de Mënscherechter awer nach laang keng Selbstverständlechkeet, huet sengersäits de Jean Asselborn ervir gehuewen, an huet an deem Sënn en neit Gesetz an Ungarn kritiséiert. E Mëttwoch gouf dat gestëmmt, a stellt d'Hëllef fir Migranten, déi illegal an d'Land kommen, an Zukunft ënner Strof. Viséiert sinn deemno ONG'en, déi sech ëm déi Leit bis ewell gekëmmert hunn.Dat wier en Hohn, sot de Lëtzebuerger Diplomatie-Chef, a géif sämtlech Wäerter woufir d'EU steet mat Féiss trëppelen.