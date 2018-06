© RTL Archivbild

De Konsumenteschutz schwätzt vun engem éischte Schrëtt an eng positiv Richtung. Déi Präisser, besonnesch déi um Kierchbierg, stounge jo an der Kritik.



PDF: Schreiwes vum Lëtzebuerger Konsumenteschutz



Zanter kuerzem gëllen eng Rei Spezialtariffer. Leit, déi chronesch Kranker begleeden fir an d'Dialyse oder d'Chimio ze kommen, kënne gratis parken. Patiente vun der Dagesklinik an der Psychiatrie bezuelen 10 Euro den Dag, grad wéi Familljemembere bei engem Stierffall. An den Tarif wann een an d'Urgence kënnt läit bei engem Euro d'Stonn.