Zu Lëtzebuerg wunne genee 313.771 Lëtzebuerger vun am Ganze 602.000 Awunner. Also Ronn 22.000 Lëtzebuerger méi, wéi nach 2011.

Dëst sinn déi neist Chifferen, déi de Statec elo en vu vum Nationalfeierdag e Samschdeg presentéiert huet. Mat 52,1 Prozent sinn si domadder nach ëmmer ganz knapp an der Majoritéit. Just als Verglach, 1970 hunn d'Lëtzebuerger 81,6 Prozent vun der Gesamtpopulatioun ausgemaach.

D'Altersmoyenne vun de Lëtzebuerger läit bei 41,6 Joer. Bei den Auslänner sinn et 37 Joer. Zu Wal wunne mat Ronn 80 Prozent déi meeschte Lëtzebuerger, duerno mat 78,7 Useldeng an mat 78,3 Récken op der Mess.

Liicht méi wéi d'Halschent vun de Lëtzebuerger si Frae mat 50,8 Prozent. 9 vun 10 Lëtzebuerger sinn och hei am Grand-Duché gebuer.

Et wunnen op d'mannst 32.500 Lëtzebuerger am europäeschen Ausland an d'lescht Joer goufen et donieft 9'030 Naturalisatiounen.

Den Equiliber tëscht den Lëtzebuerger déi gebuer ginn an deenen déi all Joers stierwen hält sech iwwregens och, a läit bei 3'277 Bëbeeën géint 3'284 Doudesfäll/Verstuerwener.



PDF: Pressecommuniqué vum Statec