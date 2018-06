© RTL Archiv

De Gehälteraccord wier gutt a gerechtfäerdegt, en Accord, deen d'Land sech och leeschte kéint. Den Inneminister Dan Kersch ass méi wéi zefridde, d'Sëtzung an der Chamberkommissioun wier roueg verlaf och wann eng Rei Froe gestallt gi wieren.

De Minister ass awer der Meenung, dass d'Kommissioun mat sengen Äntwerten op dës Froen zefridde gewiescht wier. Eppes dat net verwonnere géif, handelt et sech heibäi, dem Dan Kersch no, ëm e ganz gudden Accord: sozial selektiv, speziell geriicht un déi Jonk.





De Gehälteraccord, e Walkaddo?/Reportage Ben Frin



D'CSV wéilt den Accord respektéieren, onofhängeg dovunner, wien an der nächster Regierung sëtzt. Dat géif nees confirméieren, dass et sech ëm e gudden Accord handelt, bei deem d'CGFP vill Waasser an hire Wäi schëdde misst.

Den Zäitpunkt vum Accord kënnt dem DP Deputéierte Gusty Graas op alle Fall entgéint. Zënter annerhallwem Joer lafen d'Aarbechten un dësem Accord, vun engem "Walkaddo" kéint also keng riets sinn. Déi nächst Chamber misst d'Gesetz stëmmen.

Vill Spillraum hätt een do awer guer net, seet d'CSV Deputéiert Octavie Modert, den Inneminister wier eréischt no der Ënnerschrëft vum Accord an d'Chamber komm. Sou wier ënnert anerem déi nächst Regierung un dësen Accord gebonnen, Fräiraum wier wéineg bis guer keen méi do.

D'Land kéint sech den Accord leeschten, och wa fir de Gusty Graas hei wuel d'Prinzip Hoffnung zielt. Et hätt een am Moment eng gutt ekonomesch Situatioun, et misst een also hoffen, dass dat sou bleift.

D'DP hätt d'80/80/90 Reegelung schonn ëmmer ganz kritesch gesinn, sot nach de Gusty Graas.